بالصور.. «لا للألغام» تزيل قذائف بمنطقة الحليس في بنغازي

أعلنت مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، إزالة وتأمين عدة قذائف عثر عليها في مزرعة مواطن في منطقة الحليس غرب بنغازي.

ومن جهته، أوضح عضو المؤسسة خليفة العبيدي، أنه يصلهم بين الحين والآخر بلاغات عن أجسام مشبوهة في عدة مناطق كانت قد شهدت اشتباكات بين القوات المسلحة والمجموعات الإرهابية.

وحذر “العبيدي”، عبر صفحة المؤسسة الرسمية بموقع فيسوك، المواطنين من الاقتراب من أي قذائف وبقايا الحرب أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وطالب عضو مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، المواطنين أيضًا توخي الحذر وإبلاغ الجهات المعنية لتجنب وقوع ما لا يحمد عقباه.

