مدير «الخبرة القضائية» يناقش العراقيل التي تعيق الطب الشرعي

عقد مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي، اجتماعاً أمس الجمعة، مع عدد من مديري عدد من الإدارات، لإيجاد حلول لكافة العراقيل التي تعيق سير عمل الطبيب الشرعي.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الطب الشرعي المستشار أبو بكر شحات، ومدير مكتب التفتيش والمتابعة المستشار محمد فرج، ورئيس فرع مركز الخبرة القضائية والبحوث الجبل الأخضر فوزي عبد ربه، إلى جانب عدد من الأطباء الشرعيين بالفرع.

وناقش الاجتماع أيضًا آخر أعمال قسم الطب الشرعي، وتمكينه من أداء عمله بشكل المطلوب.

ونوه مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي خلال الاجتماع لجهود بعض الموظفين الذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم أمام النيابات والمحاكم .

وأوضح الدكتور عمر الحجازي أنه تم وضع خطة عمل للربع الأخير من عام 2018 م، من أجل أن يكون الطبيب الشرعي في المستوى المطلوب أمام العدالة والرأي العام .

