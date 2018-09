رئيس “النواب” يحضر حفل تأبين أحد مشايخ قبيلة العبيدات

المتوسط:

شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، حفل تأبين أحد أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة العبيدات الحاج محمود يوسف الصابر الذي أقيم ببلدية القبة شرق ليبيا أمس الجمعة.

وتخللت احتفالية التأبين، إلقاء عديد الكلمات التي تتحدث عن سيرة الفقيد، بحضور وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب مشايخ وأعيان قبيلة الحاسة، وحكماء ومشايخ قبيلة العواكلة، ومشايخ وأعيان قبيلة مريم، وعميد بلدية درنة .

وفي ختام حفل التأبين قدم مجلسي إدارة ولاعبي وجمهور ناديي البرانس والعين المنظمة لحفل التأبين، دروع وفاء لعائلة الفقيد الحاج محمود يوسف الصابر.

