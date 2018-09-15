الإتحاد الأوروبي: تحديد الانتخابات شأن ليبي

أكد الاتحاد الأوروبي أن موعد الانتخابات الليبية شأن يخص الليبيين لا سواهم وأن مواقف الاتحاد ثابتة إزاء دعمه لعمل الوطنية العليا للانتخابات علاوةً على دعمه لعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة .

يشار إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني سوف تلتقي مع المبعوث الأممي سلامة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عند انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر الجاري .

وشددت موغريني من جانبها على أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن تتم الانتخابات الليبية في أجواء آمنة ليتسنى لليبيين اختيار ممثليهم، كما أكدت على مواصلة الاتصالات مع كل الجهات الدولية والاقليمية كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

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