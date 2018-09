تواصل احتجاجات أهالي الزاوية بسبب سوء الخدمات

المتوسط:

نظم عشرات من أهالي منطقة بئر ترفاس في الزاوية أمس الجمعة، وقفة احتجاجية لسوء الخدمات التي تُقدمها مؤسسات الدولة، مُطالبين بإسقاط رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج.

ودعا المُتظاهرون من خلال هتافاتهم إلى تفعيل دور الجيش والشرطة بمُختلف أنحاء البلاد، وإنهاء عبث من وصفوهم بـ”المليشيات” التي اختطفت المؤسسات الحيوية بالدولة.

ويُشار إلى أن أهالي بئر ترفاس كانوا قد نظموا مظاهرة احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي طالبوا فيها بتعجيل الانتخابات وتحسين الظروف المعيشية.

ويُذكر أن المنطقة الغربية شهدت تراجعاً كبيراً في خدمات الكهرباء خلال الفترة الأخيرة نتيجة تضرر محطات الشبكة العامة للكهرباء المسؤولة عن تغذية المنطقة خلال الاشتباكات المُسلحة التي اندلعت الأسابيع الماضية في طرابلس.

