كشف مصدر مقرب من حكومة الوفاق ‏عن تعيين المستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي، ” ميلود الرجباني ” مراقباً مالياً لدى السفارة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد ذات المصدر المطلع ان المدعو الرجباني كان من ابرز داعمي الاصلاحات الاقتصادية والتى جرى التوقيع عليها من قبل فايز السراج وخالد المشري والصديق الكبير، بعد أسبوع من توغل قوات اللواء السابع مشاة جنوب العاصمة طرابلس.

