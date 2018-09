«النهر الصناعي» يعلن استمرار تدفق المياه لطرابلس

المتوسط:

أعلنت إدارة جهاز النهر الصناعي، أمس الجمعة، استمرار وصول المياه التدريجي لمناطق مدينة طرابلس بمعدل تدفق 350 ألف متر مكعب.

وأوضحت الإدارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه ومع نهاية اليوم سيرتفع معدل التدفق ليصل إلى 500 ألف متر مكعب، وهو معدل استهلاك مدينة طرابلس اليومي المعتاد.

وأضافت الإدارة أن العمل جار؛ لتعبئة خط ترهونة أبوزيان لتصل المياه إلى مدن الجبل الغربي، وتجهيز تعبئة المسار الشرقي لتصل المياه إلى بعض مدن المنطقة الوسطى. نهاية اليوم الجمعة.

يشار إلى أن المياه انقطعت عن كافة المدن؛ بسبب إظلام تام للشبكة الكهربائية الخميس الماضي.

