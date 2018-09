«سيولة المركزي»: برنامج الإصلاح الاقتصادي «كارثة مقبلة»

المتوسط:

أعرب رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، عن قلقه تجاه البند الثالث من برنامج الإصلاحات الإقتصادية والذي ينص على اختصاص مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي وإصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيعه، واصفًا لإياع بـ“طامة كبرى وكارثة قادمة”.

وأوضح “الآغا”، عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، أن المادة رقم 3 فيها ضمناً قيود على بيع العملة الاجنبية والذي سيكون احد أدواته لجان لغرض الموافقة على تغطية العملة الاجنبية بالسعر الجديد كما هو معمول به حاليا وبفس الفريق الفني والنتائج.

وأكد رئيس لجنة السيولة، أن الخطوة الأولى في الإصلاح يجب أن تكون إلغاء جميع القيود علي بيع العملة الاجنبية وجعلها متاحة للجميع افراداً وشركات طالما تباع بالسعر المشمول بالرسم الجديد لتستقطب السيولة بالدينار الليبي من السوق وبالتالي تنحل أزمة السيولة.

