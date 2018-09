وفاة مقرئ الديار الليبية الشيخ مصطفى قشقش

المتوسط:

توفى صباح أمس الجمعة، مقرئ الديار الليبية الشيخ العلامة مصطفى أحمد قشقش رئيس لجنة إعداد وكتابة المصحف الشريف في ليبيا عن عمر يناهز 88 عاما.

ويعد الشيخ قشقش الملقب بمقرئ الديار الليبية أحد أبرز مشايخ تحفيظ القرآن الكريم والقراء في ليبيا، حيث أشرف على عدد من مسابقات تحفيظ القرآن الكريم داخل ليبيا وخارجها، وتولى عددا من الوظائف في مجال تعليم القرآن والحفظ والتجويد

وقد تم تشيع جثمان الفقيد الراحل بمسجد عبد الله بن عمر بمنطقة السياحية واقيمة على روحه الطاهرة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة ومن ثم واروا جثمانه الثرى بمقبرة سيدي إبراهيم بمنطقة جنزور

