‏أحتلت ليبيا المركز الخامس عربيا في احتياطيات النفط الخام للعام 2017 بحسب التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط.

وقدرت منظمة “أوابك” احتياطيات ليبيا بـ 48.4 مليار برميل.

وتضمن التقرير السنوي كذلك ترتيبا لاحتياطيات الغاز الطبيعي حيث جاءت ليبيا ثامنا على مستوى الدول العربية باحتياطيات قدرت بحوالي بـ 1.5 تريليون متر مكعب.

