«بلدي سواني بن آدم» يعلن إيقاف بيع الدقيق بسوق الكريمية

أصدر المجلس البلدي سواني بن آدم الجمعة، قرارًا بإيقاف بيع الدقيق بسوق الكريمية “السامبا” التي تساوي أو تزيد عن 25 كيلو جرام.

وأوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه أعطى تعليماته للحرس البلدي بمصادرة أي كمية موجودة بالسوق، وإحالتها إلى المخابز بسعر المصنع .

يذكر أن البلدية أعلنت الجمعة إعادة تشغيل مطحن جنوب طرابلس ببلدية سواني بن دام البالغة قدرته الإنتاجية 340 طن من مادة الدقيق يوميا.

