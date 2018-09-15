اخبار ليبيا الان

«بلدي سواني بن آدم» يعلن إيقاف بيع الدقيق بسوق الكريمية

تم النشر منذُ 39 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر المجلس البلدي سواني بن آدم  الجمعة،  قرارًا بإيقاف بيع الدقيق بسوق الكريمية “السامبا” التي تساوي أو تزيد عن 25 كيلو جرام.

وأوضح المجلس، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه أعطى تعليماته للحرس البلدي بمصادرة أي كمية موجودة بالسوق، وإحالتها إلى المخابز بسعر المصنع .

يذكر أن  البلدية أعلنت الجمعة إعادة تشغيل مطحن جنوب طرابلس ببلدية سواني بن دام  البالغة قدرته الإنتاجية 340 طن من مادة الدقيق يوميا.

The post «بلدي سواني بن آدم» يعلن إيقاف بيع الدقيق بسوق الكريمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك