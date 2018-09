«تعليم الوفاق» تصدر قرارًا مراعاةً لنزوح بعض الطلبة من مناطق الاشتباكات

المتوسط:

أصدر وكيل وزارة تعليم الوفاق، عادل جمعة، قرارًا اليوم بالتعميم على كافة المناطق واستقبال أي طالب منعته الظروف من إجراء الامتحان بلجنته أن يمتحن في اي لجنة امتحانية أخرى.

وأوضح “جمعة”، في تصريح نشر عبر المكتب الإعلامي لتعيم الوفاق على فيسبوك، أن التعمبم المذكور أعلاه يسري علي أي طالب له دور ثاني في الشهادتين الاعدادية والثانوية منعته الظروف ان يكون في لجنته الامتحانية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذا التعميم يأتي مراعاةً لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم نتيجة للاوضاع الامنية التي تمر أو مرت بها تلك المناطق وتسهيلا لهم لإجراء امتحاناتهم .

يُشار إلى أن مديرية أمن طرابلس خلال اجتماعها مع الوزارة الأسبوع الماضي أوضحت بأن بعض مناطق طرابلس لم يعود اَهلها لمنازلهم بالشكل النهائي وان بعضهم لازال نازحاً بمدن اخرى.

