إيطاليا: حفتر محاور لا غنى عنه

أكد وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتبر الحكومة الشرعية في ليبيا التي يقودها فائز السراج هي المحور الأساسي للتعامل، ولكن الجنرال خليفة حفتر لا يمكن تجنبه.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، قال موافيرو، إنه “كان هناك توضيحا للمواقف مع حفتر، الذي أثبت أنه شخص منفتح للحوار، يبدي اهتماما ببلادنا ويدرك الدور الذي يمكنه أن يقوم به”.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أمس، أن وزير الخارجية ميلانيزي أجرى محادثة “ودية ومطوّلة” في بنغازي مع المشير خليفة حفتر، أعادت إطلاق الرباط الوثيق مع إيطاليا، في مناخ من الثقة الوطيدة.

وأشار بيان للخارجية الإيطالية، إلى أن اللقاء أظهر “تقاربا واسعا” بين الرجلين من أجل تعاون مكثف والتزام مشترك لصالح ليبيا موحدة ومستقرة.

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