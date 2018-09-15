لافروف: موجة الهجرة إلى أوروبا جاءت بعد قصف الناتو لليبيا وقتل زعيمها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موجة الهجرة الرئيسة إلى أوروبا، بدأت بعد قصف حلف الناتو للأراضي الليبية، وتصفية زعيمها الراحل معمر القذافي.

وتابع لافروف خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي الروسي الألماني في برلين، أن “بلدان الناتو خالفت قرار مجلس الأمن وقصفت الجمهورية الليبية وساعدت أولئك الذين عملوا على تصفية قائد هذه الدولة بشكل وحشي، بمراقبة مباشرة من البيت الأبيض وبسخرية من واشنطن”.

وأضاف: “حينها ظهرت موجة الهجرة وتحولت ليبيا إلى ثقب أسود، جاءت من خلاله دفعات من الأسلحة والإرهابيين إلى ليبيا، وإلى أوروبا تدفق الملايين من اللاجئين”.

المصدر: وكالات

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