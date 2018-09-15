مصدر: هجوم إرهابي على مديرية أمن زليتن الليبية

طرابلس — سبوتنيك. قال مصدر أمني ليبي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “هجوما إرهابيا شنه ثلاثة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية [داعش] استهدفوا مديرية أمن زليتن غربي البلاد”، مشيرا إلى أن “قوات الأمن قتلت أحد المهاجمين وقبضت على آخر فيما هرب الثالث جهة الحمام البخاري، وتحاصر قوات الأمن المكان”.

يشار أن تنظيم “داعش” الإرهابي استهدف في 23 أغسطس/ آب الماضي، نقطة تفتيش بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى مدينة مصراتة الساحلية.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي يوم 28 أغسطس/ آب عن مسؤوليته عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش شرقي العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن مقتل أربعة.

وتشهد ليبيا بين الحين والآخر هجمات يشنها تنظيم “داعش” منذ 2011، وأخرجت قوات محلية التنظيم من معقله السابق في سرت جنوب شرقي مصراتة في عام 2016.