الكرامي: تقرير الأمم المتحدة عرّى مجتمعنا أمام العالم من ورقة التوت

وصف رئيس جهاز مكافحة المخدرات في النظام الجماهيري إسماعيل الكرامي، تقرير الأمم المتحدة حول ليبيا بأنه “أقوى تقرير أظهر عدم إنسانية وانعدام أخلاق العديد من الذين تولوا وقادوا المرحلة من سنة 2011 إلى اليوم”.

وقال الكرامي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تقرير الأمم أثبت أن الجميع كان جاسوس على الآخر حسب تعبيره، وكانوا متطوعين بتقديم المعلومات عن بعضهم البعض، ولهذا جاء التقرير محبوك بهذه الشمولية.

وأضاف الكرامي تقرير الأمم المتحدة تقرير استخباراتي بامتياز، ولا يمكن جمع هذا الكم الهائل من المعلومات الدقيقة، أن لم يكونوا عملاء لأجهزة الأمم المتحدة.

وتابع المسؤول السابق تقرير الأمم المتحدة أثبت اليأس وعدم الرجاء في المتصدرين اليوم، إنه عرّى مجتمعنا أمام العالم من ورقة التوت، تقرير الأمم المتحدة أثبت أنه لا تهمهم دمعة يتيم أو استغاثة أم أو أنين شيخ مُسن أو معاناة أرمله، تقرير الأمم المتحدة قدّم المجتمع الليبي للعالم، بأنه مجتمع دموي وسفاح ، ولكنه ليس من أجل التراب والعرض، تقرير الأمم المتحدة سيّل لعاب العديد من الشخصيات لتقديم المزيد من المعلومات عن من أغفلهم أو تجاهلهم التقرير، سوف تسمعون بعد أيام عن تقرير ملحق به المزيد من المعلومات بسبب تدفق المعلومات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية