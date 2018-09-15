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عدد من سكان «السياحية» بطرابلس يحملون عناصر من جهاز الأمن العام تزايد عمليات السطو المسلح

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

حمل عدد من سكان منطقة السياحية «عناصر تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية» تزايد عمليات السرقة والسطو المسلح» في منطقة السياحية غربي طرابلس.

وأشعل عدد من المحتجين ليل الجمعة النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق السريع وطريق قرجي على خلفية مقتل شاب بمنطقة السياحية غربي طرابلس.

وقال عدد من سكان منطقة السياحية ليل الجمعة إن المحتجين «أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق السريع بسبب مقتل شاب على أيدي مسلحين بعد أن سطوا على سيارته بمنطقة السياحية».

عدد من سكان «السياحية» بطرابلس يحملون عناصر من جهاز الأمن العام تزايد عمليات السطو المسلح.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • هم احرف وخلاص علي اساس قبل كانت جنة وحتي قبل كانت في قتل وخنبة وعلاش ماندارش هذا كله !!!!!!!!!! يبوا جماعة التاجوري والشعر يولوا لماكانهم الاول هذه اسمها رقصة الديك المذبوح لكتائب الاولي خلاص جيم اوفر

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