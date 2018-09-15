ميلانيزي: حفتر طرف مهم بالملف الليبي

قال وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن المشير خليفة حفتر يُعتبر طرفاً لا غنى عنه فيما يخص التعامل مع الملف الليبي.

وأشار موافيرو إلى أن المشير أثبت تطلعه للانفتاح أكثر في الحوار مع الأطراف الخارجية بينها إيطاليا، مُضيفاً أن جولة المُحادثات التي أجراها معه مؤخراً أظهرت مدى اهتمامه بالدور الذي تلعبه إيطاليا في ليبيا.

وحول دور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أوضح الوزير الإيطالي أنه الطرف الأساسي والشرعي للتعامل معه في ليبيا.

ويُشار إلى أن ميلانيزي كان قد أجرى محادثات مُطولة مع المشير خليفة حفتر في الـ10 من سبتمبر الجاري بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية أن المحادثات الثنائية شهدت تقارباً في الرؤى ووجهات النظر حول كافة الملفات التي تخص استقرار ليبيا.

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