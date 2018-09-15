قرار دولي “يغض النظر” عن موعد انتخابات ليبيا

توقفت صحيفة إيطالية في تقرير لها اليوم السبت عند الأزمة السياسية في ليبيا عند “التقاطة مهمة”، إذ كشفت “إل مانفيستو” عن أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص التجديد لمهمة بعثة الدعم الأممية إلى ليبيا لمدة عام إضافي، والذي صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أغفل عن ذِكْر تاريخ العاشر من شهر ديسمبر كموعد للانتخابات العامة في ليبيا، وفق إعلان تفاهم سابق بين أطراف سياسية وعسكرية ليبية اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي برعاية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب تقرير الصحيفة الإيطالية فإنه ليس معروفا بعد ما إذا كانت الدعوة التي مررها مجلس الأمن في نص قراره بشأن انتخابات تجري في ليبيا هي إحياء لتفاهمات باريس قبل أشهر، أم أن تجاهل التاريخ المحدد في تلك التفاهمات هو بمثابة اعتراف دولي مكتوم بعدم قدرة الليبيين على الذهاب إلى انتخابات في الموعد المحدد، إذ تُذكّر الصحيفة بتصريحات لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أدلى بها لصحيفة إيطالية أخرى عن ضرورة وجود إطار دستوري قبل الانتخابات، والاتفاق على احترام نتائج الانتخابات.

الدستور والانتخابات والجيش.. وعود ليبية من باريس

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