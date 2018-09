المتوسط:

تبدأ انتخابات البلديات في بلديتي بني وليد ودرج، اليوم السبت الموافق 15 من سبتمبر.

وأكدت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، على صفحتها بموقع فيسبوك، “أن الانتخابات غير مسؤولة عن الأخطاء الواردة في قوائم النشر الخاصة بالناخبين”.

وطالبت اللجنة، كافة الناخبين الراغبين في الاستفسار عن مراكز التسجيل ارسال رسالة تحتوي الرقم الوطني للرقم 11711 .

