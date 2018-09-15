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انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية اليوم

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية بمختلف المدن والمناطق، اليوم السبت.

وأكدت الوزارة، أنها سمحت باستقبال بعض الطلاب الذين منعتهم ظروفهم إجراء الامتحان في لجانهم أن يُمتحنوا في أي لجنة مناسبة لهم.

يذكر أن عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان في مرحلة التعليم الثانوي بشقيها الأدبي والعلمي والمعاهد الفنية المتوسطة بلغ حوالي 35,882 طالبا وطالبة وفقا للوزارة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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