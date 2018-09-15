بالفيديو | وصول وفد كبير من أعيان ومشائخ الجنوب إلى ترهونة لحضور اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية

ليبيا – وصل في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة إلى مدينة ترهونة وفد كبير من مشائخ وممثلي قبائل المنطقة الجنوبية للمشاركة في اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية المزمع عقده غداً السبت تحت شعار ” نعم من أجل ليبيا “.

وأوضح مصدر من مدينة ترهونة للمرصد بأن مشائخ وأعيان المنطقة الجنوبية قد وصلوا براً عبر الحافلات مساء أمس للمبيت في المدينة وحضور الاجتماع اليوم السبت ، مبيناً بأنه قد وصل أيضاً وفود كبيرة من المناطق الشرقية والوسطى والغربية .

يشار إلى أن اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية الذي سيعقد اليوم السبت في مدينة ترهونة سيحضره عدد كبير من مشائخ وأعيان قبائل المنطقتين الغربية والسطى لبحث الاوضاع الراهنة في البلاد والنظر في آلية للخروج من الازمة السياسية والامنية الراهنة .

وصول وفد كبير من مشائخ وأعيان المنطقة الشرقية إلى ترهونة لحضور اللقاء الوطني للقبائل والمدن الليبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية