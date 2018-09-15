حملة أمنية لحصر العمالة الوافدة بصبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة أنها ستُطلق حملة لحصر العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، والليبيين الوافدين من خارج بلدية صبراتة بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المعنية.

وطالبت مديرية الأمن أصحاب المحلات التجارية والأنشطة الحرفية وكذلك المواطنين الذين يملكون عقارات للإيجار بضرورة التعاون مع الفريق المُختص الذي سيتكفل بإجراء الحملة.

وأشارت مديرية أمن صبراتة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن هذه الخطوة ستُساعد الجهات الأمنية في الكشف عن أي نشاط يُهدد استقرار المنطقة.

وأضافت المديرية، أنها ستُعلن خلال الأيام القادمة عن المواعيد والأماكن التي ستُنفذ فيها عمليات الحصر.

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