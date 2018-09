محامى ضحايا «تاورغاء» بجنيف: المدينة تواجه صمت العالم أمام مآسيها

المتوسط:

قال سراج شعبان، محامى أهالى ضحايا مدينة تاورغاء: إن المدينة تشهد مأساة إنسانية منذ عام 2011، ولكن المأساة الأكبر هى الصمت المتعمد من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان التى لم تتحمس للدفاع عن سكان تاورغاء.

وأضاف خلال الكلمة التى القاها نيابة عنه سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى الندوة التى عقدتها مؤسستى حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هامش اجتماعات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجينيف «نحن لا نريد سوى إعادة أهالى تاورغاء إلى ديارهم وممارسة حقوقهم المشروعة التى كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية».

وطالب محامى أهالى ضحايا مدينة تاورغاء المجتمع الدولى بملاحقة قطر واجبارها على عدم التدخل وتقديم الدعم اللوجيستى للميليشيات المسلحة».

