أكد سفير القاهرة لدى روما هشام بدر إن مصر مستعدة للعمل مع إيطاليا من أجل إحلال “الاستقرار والأمن في ليبيا”.

وأضاف بدر، خلال تصريحات صحفية له، ” أن أهمية التعاون بين القاهرة وروما لتعزيز “المؤسسات في ليبيا”، لدعم “الحوار والوحدة”.

وأوضح بدر،” أنه لابد التعاون بين مصر وايطاليا من أجل “الاستقرار والأمن”، بالنسبة لهذا البلد الأفريقي”.

