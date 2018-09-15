من ضمنهم السويحلي.. 29 عضو بمجلس الدولة يطالبون بخروج مجالس الرئاسي والنواب والدولة من المشهد السياسي

ليبيا – طالب 29 عضو بمجلس الدولة في بيان صادر اليوم السبت بخروج المجالس الثلاث (الدولة والنواب والرئاسي) من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي.

البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أوضح أن يتم ذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يُمثل فيه كل الليبيين وتوكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة.

ودعا أعضاء مجلس الدولة كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركتهم هذه الدعوة عبر ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها.

وشدد الموقعون على البيان أن تتخذ كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاء بكل الإستحقاقات اللازمة للوصول إلى الإنتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019.

كما إعتبروا أن محاولات إدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجات الإتفاق السياسي الذي تجاوز عمره الإفتراضي لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى وسيدفع ثمنها الباهظ الشعب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية