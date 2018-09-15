وكيل تعليم الوفاق يتابع سير امتحانات الدور الثاني في يومها الأول

إطلع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، على الترتيبات الفنية والأمنية الخاصة بامتحانات الشهادات العامة الإعدادية والثانوية (الدور الثاني ) في يومها الأول.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوكيل في جامعة طرابلس صباح اليوم، للإطلاع على سير الامتحانات، برفقة كل من وكيل وزارة الداخلية، ووكيل مديرية أمن طربلس.

وأوضح جمعة في تصريح مصور نشر على صفحة وزارة التعليم بموقع ” فيسبوك” وتابعه موقع قناة ليبيا، أن الجولة شملت عقد اجتماع مصغر لمناقشة سير الامتحانات داخل كافة البلديات، لافتاً في هذا الصدد، مراجعة بعض اللجان الامتحانية، حيث أكد وجود تجاوب مع الطلبة بعد صدور تعميم لتذليل كافة العوائق أمامهم، مراعاة للظروف التي تعاني منها بعض المناطق، لا سيما في ظل نزوح عدد كبير من الطلبة نتيجة الأوضاع الراهنة.

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