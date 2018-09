إيطاليا تنفي تقارير عن تعيين سفير جديد لدى ليبيا

المتوسط:

نفت مصادر دبلوماسية تقارير تناقلتها صحف محلية تحدثت عن تعيين القنصل الايطالي السابق في بنغازي، غويدو دي ساكنتيس، سفيرا لدى ليبيا في طرابلس، خلفا للسفير الحالي جوزيبي بيرّوني.

وذكرت المصادر، لـ ” وكالة (آكي) الإيطالية”، أن الأخبار الواردة بهذا الخصوص في بعض الصحف “لا أساس لها من الصحة”، منوهة بأن دي سانكتيس تم تعيينه منذ مدة مسؤولاً ثانيا في السفارة الإيطالية لدى الاتحاد الروسي، وسوف يتولى مهام هذا المنصب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الحكومة الايطالية قد عزت بقاء السفير بيروني هذه الايام في روما لدواع أمنية، إثر احتجاجات ليبية على تصريحاته لفضائية محلية هناك حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة، رأتها بعض الاطراف الليبية “تدخلاً” في الشأن الداخلي.

