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عميد بلدية درنة: يجب إجراء هيكلية إدارية جديدة لمجلس أعيان المدينة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

درنة 15 سبتمبر 2018 (وال) – اجتمع عميد بلدية درنه المستشار عبد المنعم الغيثي في مقر المجلس البلدي، مع رئيس مجلس أعيان مدينة درنه الحاج صالح غيضان المنصوري، وعمد المكونات الاجتماعية لمدينة درنة عن” الحضر ، والمرابطين ،والعبيدات”.

وأكد عميد البلدية على اللحمة الوطنية والروابط الاجتماعية الوثيقه التي تربط المكونات الثلاثة في مدينة درنة.

وشدد المستشار على ضرورة إجراء هيكلية إدارية جديدة لمجلس الاعيان يستثنى فية كل من كان ينتمي للجماعات الارهابية.

يشار إلى أن عميد البلدية أصدر تعليماته بعدم إقصاء اي مكون من المدينة. (وال  – درنة) ب س / هــ ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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