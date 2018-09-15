انطلاق الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية

انطلقت، السبت، امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية، التي يخوض غمارها أكثر من 41 ألف طالب في الشهادة الإعدادية، وأكثر من 35 ألف طالب في الشهادة الثانوية، في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق.

وقال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، في كلمة له، إن الامتحانات تسير بشكل جيد، مضيفًا أن الوزارة عممت على كافة المناطق بضرورة استقبال أيّ طالب منعته الظروف من إجراء امتحاناته في لجنته على أن يمتحن في لجنةٍ أخرى؛ نظرًا لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم نتيجةً للأوضاع الأمنية التي تمر أو مرّت بها هذه المناطق.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة جميع طالبات الشهادة الثانوية والمقيدات بالمدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية زوارة، اللواتي كان من المقرر أن يؤدين امتحاناتهن في مقر كلية التربية بالبلدية، إلى التوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية في البلديات المجاورة لزوارة؛ لتأدية الامتحانات.

يذكر أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للدور الأول بلغت 54%، في حين بلغت نسبة النجاح للدور الأول في الشهادة الثانوية 38.06%.

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