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لأول مرة.. بني وليد تنتخب مجلسها البلدي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت صباح اليوم السبت، بمدينة بني وليد، أول عملية انتخابية لتعيين مجلس بلدي للمدينة.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا جيداً من قبل المواطنين، إذ شارك نحو 100 شخص في كل دائرة.

وأفاد مراسل 218 في بني وليد، أن مركز الشهيد حافظ المدني، وهو أكبر المراكز الانتخابية بالمدينة استقبل 1884 ناخباً.

وحول الأوضاع الأمنية بمراكز الاقتراع، أوضح المراسل أنها تشهد اجواءص مُستقرة وتسير فيها العملية الانتخابية بشكل طبيعي وبكل سلاسة.

ويُشار إلى أن المراكز الانتخابية في الميدنة ستثغلق أبوابها عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • مرج السلفية
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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