لأول مرة.. بني وليد تنتخب مجلسها البلدي

انطلقت صباح اليوم السبت، بمدينة بني وليد، أول عملية انتخابية لتعيين مجلس بلدي للمدينة.

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالا جيداً من قبل المواطنين، إذ شارك نحو 100 شخص في كل دائرة.

وأفاد مراسل 218 في بني وليد، أن مركز الشهيد حافظ المدني، وهو أكبر المراكز الانتخابية بالمدينة استقبل 1884 ناخباً.

وحول الأوضاع الأمنية بمراكز الاقتراع، أوضح المراسل أنها تشهد اجواءص مُستقرة وتسير فيها العملية الانتخابية بشكل طبيعي وبكل سلاسة.

ويُشار إلى أن المراكز الانتخابية في الميدنة ستثغلق أبوابها عند تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.

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