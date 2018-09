أعضاء بالاستشاري يطالبون بانسحاب المجالس الثلاثة (الدولة والنواب والرئاسي) من المشهد السياسي

المتوسط:

طالب 29 عضو بمجلس الاستشاري الدولة، بخروج المجالس الثلاث (الدولة والنواب والرئاسي) من المشهد السياسي وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي.

وأوضح الأعضاء، خلال بيان لهم اليوم السبت، ” أن يتم ذلك بالإعلان عن تاريخ محدد وإجراءات عملية لانتخاب جسم تشريعي يُمثل فيه كل الليبيين وتوكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة”.

ودعا البيان، كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مشاركتهم هذه الدعوة عبر ممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها، وأن تتخذ كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموقف التاريخي المشرف عبر الوفاء بكل الاستحقاقات اللازمة للوصول إلى الانتخابات النيابية في موعد أقصاه 31 مارس 2019.

وأكد البيان، ” أنهم يعتبروا أن محاولات إدخال تعديلات تتعلق بأحد مخرجات الاتفاق السياسي الذي تجاوز عمره الافتراضي لن تؤدي إلا إلى تكرار سيناريوهات الفشل التي لم تتوقف منذ أكثر من عام مضى وسيدفع ثمنها الباهظ الشعب الليبي”.

