العامة للكهرباء: خسائر معدات الشركة في طرابلس كبير جداً

بيّن الناطق الإعلامي باسم الشركة العامة للكهرباء أحمد مصطفى أن كوادر الشركة تتمتع بكفاءة عالية جداً ، لافتاً إلى أن صيانة بعض محطات توليد الكهرباء مقتصرة على بعض الشركات المشرفة على تشغيلها ، وأن الشركة لا تقوم باستبدال المحطات إلا بالحالات الحرجة .

ولفت خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا ،وتابعه موقع القناة، إلى أن حجم الخسائر بمعدات الشركة في طرابلس كبير جداً ، خاصة بخطوط النقل المتوسط والمنخفض ، ويصعب تقديرها إلا من خلال الفرق المختصة .

ورداً على ما أثير عن وجود عناصر أجنبية عاملة بكوادر الصيانة ، أوضح أن جميع العاملين بفرق الصيانة خاصة ، ووحدات الشركة عامة ، ليبيون مائة بالمائة ، و لكننا نضطر للإستعانة بالشركات المنفذة للمشاريع بالأوقات التي نضطر فيها لذلك ، منوهاً الى أن الشركات الأجنبية تعتذر عن إدخال عامليها الى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية .

من جانب آخر تطرق مصطفى إلى تفعيل مبدأ الشرائح التصاعدية ، في تحصيل فواتير الكهرباء ، مشيراً الى أنه لم يصدر قرار بذلك حتى الآن ، إلا أن الشركة تقوم بعمل دراسات فنية لبحثه ، موضحاً أنها ستقدم الدراسات الى الجهات الحكومية ، ليصار بعدها الى إصدار قرار من رئاسة الوزراء بهذا الشأن ، لافتاً الى أنه لو تم تفعيل ذلك سيكون الأفضل بالنسبة للمواطن والشركة .

وأشار إلى أنه خلال فترات ماضية أعلنت الشركة عن تخفيض قيم الفواتير ، وسهلت كل سبل السداد على المواطنين ، وقررت تخفيض الديون عليهم ، لكن ذلك توقف لعدم حدوث إقبال كبير من المواطنين ، ولتسببه بخسائر كبيرة للشركة كونها اضطرت ببيع الكهرباء بأقل من التكلفة الحقيقية .

وبخصوص تلقي الشركة دعماً من الدولة بلغت قيمته 10 مليارات دينار ليبي ، أوضح أن غالبيته كان لتغطية محروقات الشركة ، مشدداً على أنها اتبعت سياسة التقشف في ضبط نفقاتها .

وحول ملف المشاريع المتعثرة للكهرباء ، بيّن مصطفى أن الشركة كانت ولازالت تتواصل مع الشركات الأجنبية المشرفة عليها ، خاصة فيما يتعلق بمشروع محطة أوباري ، وبعد شهور من التفاوض وتقديم الضمانات اللازمة لهم ، تكللت بالنجاح ، حيث تمكنا من تشغيل الوحدة 3 بالمحطة ، إلا أن الحوادث الأمنية أوقفت استمرارية العمل بالمشروع ، منوهاً إلى أن المفاوضات لا زالت مستمرة ، ولكنها لن تنجح إذا بقي الوضع الأمني متردياً.

وعلّق مصطفى على ظاهرة السطو على معدات الشركة ، بالقول أن محطاتها وخطوط النقل ممتدة لمساحات شاسعة ، والشرطة الكهربائية تعجز عن حمايتها كلها ، وأن السرقات تحدث حتى داخل المدن ، و ذلك رتّب خسائر كبيرة على الشركة ، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الشركة لحماية المحطات والمعدات .

وحول عدالة ساعات طرح الأحمال ، أضاف مصطفى أن الأيام القليلة الماضية كانت عصيبة على كوادر الشركة ، حيث واصلوا الليل بالنهار للعمل ، موضحاً أن طرابلس كان لها نصيب الأسد بموضوع طرح الأحمال ، وهناك مناطق تم الطرح بها على فترتين ، وأخرى على فترة واحدة ، مشدداً على أن ساعات الطرح متقاربة ، مع الأخذ بعين الإعتبار تعرض بعض كوادر الشركة للإجبار بقوة السلاح على إعادة التيار .

ورداً على شكاوى المؤسسات الحيوية كالمستشفيات بانقطاع التيار الكهربائي عنها لساعات طويلة ، أجاب مصطفى ، ان الشركة فتحت باب التواصل مع تلك المؤسسات للإبلاغ عن أي انقطاع ومعالجته بالسرعة الممكنة ، مشيراً الى أنه في حالة حدوث إظلام تام فإن القطع يقع على الجميع ولا نستطيع استثناء أحد.

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