ليبيا تتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط لشهر أغسطس 2018

العنوان-ليبيا

أعلنت الأوبك أن أنتاج النفط أرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر في شهر أغسطس الماضي ، وكانت ليبيا من أكبر المساهمين.

حيث ذكرت صحيفة ” بزنسيس توداي ” اليوم أن المنظمة المؤلفة من 15 عضواً أوضحت أنها صدرت حوالي 32.98 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي ، وكان آخر زيادة في الإنتاج في أكتوبر 2017.

وبدأت دول الأوبك أخيراً في زيادة الإنتاج ، ومع تراجع تخفيضات العرض أرتفع إنتاج أوبك الخام في أغسطس (باستثناء الكونغو ، التي انضمت إلى أوبك في يونيو) إلى أعلى مستوى في 10 أشهر.

هذا وقد ضخت السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم حوالي 10.49 ملايين برميل يوميا في أغسطس ، وهذا أعلى بكثير من الإنتاج الذي تم الإتفاق عليه وفقاً لإتفاقية خفض العرض في العام الماضي ، وقد يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى مستوى 11 مليون برميل في اليوم إذا استمر الطلب.

ويظهر الجدول التالي هذه الأرقام

حيث تعتبر ليبيا هي المساهم الأكبر والتى زادت إنتاجها بمقدار 270 ألف برميل يومياً ، في حين زاد إجمالي إنتاج أوبك بمقدار 230،000 برميل يومياً.

أما بالنسبة لأإيران ، التي تواجه عقوبات من قبل الولايات المتحدة ، شهدت انخفاض إنتاجها في أغسطس بمقدار 120،000 برميل في اليوم ، كما خفضت الصين والهند بشكل ملحوظ واردات النفط من إيران و تم إنتاج 3.60 مليون برميل في اليوم فقط في البلاد ، وهو ما يمثل أقل مستوى منذ أكثر من عامين.

والآن ، ستجتمع لجنة المراقبة التي تشرف على اتفاق الإمدادات بين أوبك وخارجها في 23 سبتمبر في الجزائر العاصمة لدراسة أساسيات السوق واحتمال وضع توصيات بشأن سياسة الإنتاج.

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