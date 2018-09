«أمن صبراتة»: نعمل على حصر الوافدين لتأمين ودعم استقرار المدينة

أعلنت مديرية أمن صبراتة استعدادها في البدء في حصر كافة العمالة الوافدة من الجنسيات غير الليبية في المدينة، وكذلك الامر بالنسبة للوافدين الليبيين للإقامة من خارج بلدية صبراتة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

وقالت المديرية، في بيان لها اليوم السبت، إنه يجري الإعداد لتشكيل الفريق المختص بكلا مهمتي الحصر للوافدين الليبيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وأهابت المديرية بكافة الموطنين، خاصة أصحاب الأنشطة الحرفية أو التجارية التي يعمل فيها العمالة الوافدة أو أصحاب العقارات المعدة للإيجار أو الفنادق أو الاستراحات وغيرها بضرورة التعاون مع الفرق المختصة بعملية الحصر.

وأوضحت أن أصحاب الأنشطة الحرفية أو التجارية يستطيعوا أن يساهموا في مساعدة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها في الوقاية من أية نشاطات تهدد الأمن والاستقرار في المدينة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة عن أماكن ومواعيد عمليات الحصر.

