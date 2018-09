المتوسط:

أكدت صحيفة “لوموند” أن إمكانية تحقيق السلام في ليبيا باتت أمراً بعيد المنال، بسبب حالة الفوضى التي تشهدها البلاد خاصة العاصمة طرابلس.

وأوضحت الصحيفة، أن اشتباكات المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس، إضافة إلى التناحر الدبلوماسي بين إيطاليا وفرنسا حول تولي الملف الليبي، تقوض أي عملية سلام في ليبيا وتعرقل جهود التسوية السياسية.

وأضافت، ” إن جهود الوساطة لحل الأزمة الليبية دمرتها المنافسة بين روما وباريس، وأنهما تتصارعان لتحقيق مصالحهما في ليبيا، لكون الاضطرابات المتأججة في ليبيا تنعكس سلبياً على منطقة الساحل-الصحراوية بأكملها”.

وأكدت الصحيفة،” أن ليبيا عادت بائسة من جديد، ففي غضون أيام أوصدت الأبواب وتبددت الآمال الهشة لحل الأزمة التي باتت صداعاً في رأس أوروبا، نتيجة الصراع الجيوسياسي بين إيطاليا وأوروبا، وأن الضحية في تلك الخلافات الشعب الليبي الذي يعيش مأساة منذ 7 سنوات”.

وأشارت “لوموند” إلى أنه قبل بضعة أشهر من اتجاه ليبيا نحو خطوات إيجابية للخروج من الأزمة بعدما استطاعت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق، واجتماع الفاعلين الرئيسين في الأزمة الليبية نهاية مايو الماضي في باريس، الأمر الذي اعتبرته وسائل الإعلام الغربية حدثاً استثنائياً، واتفقا خلاله على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الوضع انتكس ليعود أسوأ من سابقه.

The post ” لوموند”: التناحر بين إيطاليا وفرنسا يعوق السلام في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية