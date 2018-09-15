90 طنًّا من الدقيق المدعوم وزعت على 9 مخابز في بوسليم

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية بوسليم، السبت، أنهم وزعوا خلال الأسبوع الماضي، 90 طنًّا من الدقيق المدعوم على 9 مخابز داخل البلدية من أصل 21 مخبزا معتمدا من وزارة الاقتصاد.

وأضاف المكتب الإعلامي، في تصريح للرائد، أنهم سيوزعون اليوم 8 أطنان من الدقيق على باقي المخابز المعتمدة، موضحًا أن المخابز التي تسلمت الدقيق المدعوم خفّضت سعر الرغيف، في حين استمرت بقية المخابز في بيع الرغيفين بدينار واحد.

يذكر أن لجنة الأزمة والطوارئ التي أنشأها المجلس الرئاسي تعهدت بتوفير الخبز بسعر دينار واحد مقابل 5 أرغفة.

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