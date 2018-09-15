المشير حفتر يشكل مقدمة لتمركز القيادة العامة بالمنطقة الغربية ويحل اللواء الرابع مشاة

ليبيا – أصدر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قراراً ذو الرقم 278 لسنة 2018 يقضي بتشكيل مقدمة لتمركز القيادة العامة بالمنطقة الغربية.

القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه أشار إلى أن المقدمة تتكون من وحدات الأمانة العامة بالقيادة العامة وفرع عن كل من هيئة التنظيم والإدارة وهيئة الإمداد والتموين وإدارة الحسابات العسكرية وادارة التدريب بالإضافة لفرع عن إدارة المخابرة وإدارة الخدمات الطبية.

وطالب المشير حفتر أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدارات المذكورين أعلاه الانتقال والتواجد بشكل دوري كل بمقر تمركز وحدته بالمنطقة الغربية وتكليف من يروه مناسباً للخدمة بالفروع المشكلة بموجب أحكام القرار لضمان حسن سير العمل في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية.

وفي سياق آخر قرر المشير حفتر حل اللواء الرابع مشاة/ المنطقة الغربية على أن تؤول كافة أسلحته وآلياته ومعداته وأفراده إلى اللواء (28) مشاة.

كما أشار إلى ضرورة العمل بهذين القرارين من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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