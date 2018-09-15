الأمير محمد السنوسي: مانقلته “لابريس” عار عن الصحة

نفى سمو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي المعلومات التي نقلتها جريدة “لابريس” الإيطالية في عددها الصادر مؤخراً.

وقال مكتب سمو الأمير في بيان صادر عنه وصل موقع قناة ليبيا ، أن خياره هو الداخل الليبي ، فالشعب الليبي هو صاحب القضية والمصلحة .

ودعا سموه المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي ، مشيراً إلى أن الملكية تعود بإصرار الأمة الليبية على عودتها ، ولا تفرض بإرادة أخرى غير إرادة الليبيين .

وأعرب سموه عن حرصه لإقامة علاقات مثمرة مع كافة الدول على قاعدة تحقيق المصالح المشتركة ، مشدداً على أن همه الأساسي الحفاظ على وحدة التراب الليبي ، واستقلالية قرار ليبيا الوطني وحمايته .

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