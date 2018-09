“اللقاء الوطني العام للقبائل”: منح مهلة 3 أيام لحل الميليشيات وتسليم أسلحتها

المتوسط:

أكد عبد الرحيم البركي أحد أعيان قبائل ترهونة، خلال كلمته في اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية بترهونة، ” أنه تم منح مهلة لحل المليشيات في غضون 3 أيام من اليوم وتسليم أسلحتهم”.

وأضاف البركي، ” أن حل كل أزمات ليبيا في حل الميليشيات، وسيتم تسليم معدات وأسلحة الميليشيات المسلحة للجهات الرسمية بالدولة”.

وأوضح البركي، ” أنه سيتم إحالة المتورطين في كل الجرائم المرتكبة والمخالفات لجهات التحقيق المختصة”.

وأكمل البركي، ” نرفض أي ترتيبات أو إجراءات أمنية من شأنها المماطلة في حل أي كيان أو ميليشيات مسلحة في العاصمة”.

وأوضح البركي، ” إن طرابلس عاصمة لكل الليبيين ونطالب بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة لحماية المدينة تحت رئاسة وقيادة واحدة”.

وطالب البركي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل بجدية في كافة الملفات التي تعمل على دعم الأمن والاستقرار في البلاد.

ودعا البركي، كافة أهالي العناصر المنخرطة في الميلشيات المسلحة إلى العودة إلى أهاليهم وترك كل ما شأنه التخريب والتدمير في البلاد.

