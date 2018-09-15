انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة

أكد وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد مازن، في مقطع مصور بثته وزارة التعليم، السبت، أن الأجهزة الأمنية المُكلفة بتأمين جامعة طرابلس تقوم بعملها وفق الخطط الأمنية المُعدة.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها العميد خالد إلى جامعة طرابلس، للإطلاع على جاهزية الجامعة لاستقبال امتحانات الدور الثاني من الشهادة الثانوية والإعدادية، التي انطلقت اليوم السبت.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جامعة طرابلس ستستقبل أكبر عدد من طلبة الشهادة الثانوية، مُضيفاً أن الترتيبات الأمنية داخل الجامعة تُعتبر مُمتازة.

وأوضح العميد أن وزارة التعليم التزمت أيضاً بكافة الترتيبات التعليمية الفنية الخاصة بها.

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