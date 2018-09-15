حصر العمالة الوافدة في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة البدء بحصر كافة العمالة الوافدة من الجنسيات غير الليبية وكذلك الوافدين الليبيين من خارج البلدية.

وأهابت البلدية في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، بكافة الموطنين وخاصة أصحاب الأنشطة الحرفية أو التجارية ممن يشغلون العمالة الوافدة أو أصحاب العقارات المعدة للايجار أو الفنادق أو الاستراحات وغيرها، بضرورة التعاون مع الفرق المختصة بعملية الحصر ، حتى يساهموا في مساعدة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها في الوقاية من أية أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

وبيت البلدية أن هذه الخطوة ستتم بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، لافتة إلى أنها بصدد الإعلان عن أماكن ومواعيد عمليات الحصر خلال الأيام المقبلة.

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