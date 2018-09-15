المسلاتي: أعضاء مجلس النواب لا يريدون التخلي عن كراسيهم

قالت عضو اللجنة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، السبت، إن أعضاء مجلس النواب يريدون إقرار قانون للاستفتاء يخالف الإعلان الدستوري؛ ليرفعوا الحرج عن أنفسهم أمام المجتمع الدولي بعد انتقاد رئيس بعثة الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة لمماطلتهم في إصدار القانون.

وأضافت المسلاتي، في تصريح للرائد، أن اعضاء المجلس لا يريدون أن يتخلوا عن كراسيهم، ويريدون إدخال الليبيين في متاهات، وتعقيد الاستفتاء بتقسيم ليبيا وتفكيكها إلى ثلاث دوائر، ثم تحصين القانون بتغيير الإعلان الدستوري بما يتوافق معه.

وأوضحت المسلاتي أن الاستفتاء على الدستور لن ينجح، ولن ينال رضى الليبيين جميعهم، وستقف دائرة معينة ضد الدوائر الأخرى، وسيفشل الاستفتاء وتبقى السلطة في يد مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته، الخميس الماضي، على إقرار قانون الاستفتاء بأغلبية الحاضرين، الذي ينص على أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، ويجاز الدستور إذا تحصل على موافقة 50‎%‎+1 من أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية الثلاث، وثلثي أصوات المقترعين في كل الدوائر مجتمعة، مع إجراء تعديل دستوري لتحصين القانون.

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