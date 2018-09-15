عمران: مجلس النواب يماطل وما قام به “بدعة ستورية”

وصفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، السبت، قيام مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء مع وقف تنفيذه إلى حين تعديل الإعلان الدستوري، بـ “البدعة الدستورية”، مؤكدة أنه نوع جديد من المماطلة “المقيتة”، وفق قولها.

وتساءلت عمران، في تصريح للرائد، عن مصير قانون الاستفتاء في حال عدم حصوله على موافقة ثلثي الأعضاء، موضحة أن نشره ومخاطبة المفوضية به بهذا الشكل سيكون مثارًا للطعن.

وأشارت عمران إلى أن تصريحات النواب تضاربت بين من يؤكد إقرار القانون بالتصويت، ومن يقول إن القانون مُرّر دون تصويت، ومن يقول إنها توافقات فقط، مضيفة أن الأعضاء يترقبون جلسة النواب هذا الأسبوع.

ولفتت عمران إلى أن البديهيات القانونية تقول إن النص القانوني لا بد أن ينصاع للنص الدستورى ولا يخالفه، ولا أعلم الرأي القانوني في ما قام به مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته، الخميس الماضي، على إقرار قانون الاستفتاء بأغلبية الحاضرين، الذي ينص على أن تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية، ويجاز الدستور إذا تحصل على موافقة 50‎%‎+1 من أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية الثلاث، وثلثي أصوات المقترعين في كل الدوائر مجتمعة، مع إجراء تعديل دستوري لتحصين القانون.

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