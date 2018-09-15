أمريكا: سنتخذ إجراءات قوية ضد من يقوضون سلام ليبيا وأمنها

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدها على أنها ستتخذ إجراءات ملموسة وقوية ضد أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا أو أمنها أو استقرارها، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في “تويتر” أمس الجمعة.

وأكدت الوزارة، أن منشآت النفط الليبية وإنتاجها وعائداتها تعود إلى الشعب الليبي، ويجب أن تظلّ هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وأن تكون الرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، كما أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي على ذلك.

وأشارت الوزارة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قام بإدراج إبراهيم الجضران في قائمة المطلوبين، مؤكدة أنه سيتم تجميد جميع أصوله في نطاق الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين إجراء المعاملات معه.

وشنّت القوات التي يقودها الجضران في يونيو 2018، هجوما عنيفا للسيطرة على موانئ النفط الليبية بمنطقتي رأس لانوف والسدرة، وقد أدّى ذلك إلى أزمة اقتصادية وسياسية كلّفت ليبيا أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات وعطّلت الجهود لتعزيز التقدم السياسي والاستقرار في ليبيا، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية.

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