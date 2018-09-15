إصلاح عطل خطير بمياه رأس لانوف

انتهت وحدة الشبكات التابعة لقسم الصيانة التابعة لإدارة الخدمات بشركة راس لانوف بإصلاح التسرب في خط المياه داخل المدينة السكنية رأس لانوف الواصل بالمنطقة رقم واحد.

وقال مدير إدارة الخدمات، هاشم مازن، في تصريح لـ218 أن فرق الصيانة استجابت بسرعة للبلاغ الذي ورد إليها بخصوص الحادثة وتمكنت من الحضور إلى موقع التسرب.

مضيفاً ان الفرق المختصة من وحدة الشبكات لبت نداء المواطنين في يوم عطلتها الرسمية وانتهت من صيانة التسرب وعودة المياه إلى مجاريها وتدفقها لـ24 منزلاً بعد أن تم قفل الصمام نتيجة التسرب .

وأشار مازن إلى أنه وفي حال استمر التسرب فإن موقعه يُهدد بانهيار البنية التحتية لشبكة المياه، خصوصاً وان مدينة راس لانوف تتمتع ببنية تحتية حديثة تشمل خطوط الماء والغاز والكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية