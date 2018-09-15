المشير حفتر يوجه بتشكيل مقدمة لتمركز القوات المسلحة بالمنطقة الغربية

وجه القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، بتشكيل مقدمة لتمركز القيادة العامة للقوات المسلحة بالمنطقة الغربية، تتكون من 7 وحدات.

وبحسب بيان صادر عن المشير حفتر تلقت قناة ليبيا نسخة منه،أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار 278 للعام 2018، تشمل هذه الوحدات كل من، الأمانة العامة بالقيادة العامة، وفرع عن هيئة التنظيم والإدارة، وكذلك هيئة الإمداد والتموين، وفرع عن إدارة الحسابات المركزية، إلى جانب فرع إدارة التدريب، وإدارة المخابرة، إضافة إلى إدارة الخدمات الطبية.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار، على أمين عام القيادة العامة ومديري الهيئات والإدرات المذكورة بالمادة الأولى، الانتقال والتواجد بشكل دوري كلا بمقر تمركز وحدته بالمنطقة الغربية، وتكليف الشخص المناسب للخجمة في الفروع المشكلة بموجب أحكام هذا القرار وذلك لمان سير العمل في المنطقتين الغربية، والجنوبية الغربية.

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