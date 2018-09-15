بحث تأمين حماية معرض النفط والغاز في بنغازي

ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار وعدد من المعنيين، الترتيبات الأمنية التي ستتخذ لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز، المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمدينة بنغازي بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية .

وقالت شركة الخليج العربي للنفط في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن المعرض سيكون فرصة لمشاركة هذه الشركات العالمية فى التنمية والتطوير بقطاع النفط وغيره من القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة .

وتطرق الاجتماع إلى مشروع إعادة إنشاء مبنى مديرية أمن بنغازي الذي تساهم به الشركة ، وآلية الإسراع بتنفيذه.

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