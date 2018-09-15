مديرية أمن صبراتة تبدأ بحصر العمال الوافدين

أعلنت مديرية أمن صبراتة البدء في حصر العمال الأجانب الوافدين، والوافدين الليبيين من خارج بلدية صبراتة؛ لمساعدة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها، والوقاية من أي تهديد لأمن المدينة.

ودعت المديرية سكان البلدية كافة، وأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية ممن يشغلون العمال الوافدين، وأصحاب العقارات المعدة للإيجار، والفنادق والاستراحات وغيرها، إلى ضرورة التعاون مع الفرق المختصة بعملية الحصر.

يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق طالبت، الأربعاء المنصرم، كافة العمال الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، بتسوية أوضاعهم القانونية على وجه السرعة.

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