بالصور..القوات المسلحة تضبط 12 شاحنة تهريب تحمل سلع متنوعة وأسلحة بالكفرة

العنوان-الكفرة

قامت كتيبتي “سُبل السلام و المهدي السنوسي” التابعات للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة بالخروج في دورية جابت الصحراء الجنوبية للبلاد والتي استمرت لمدة أسبوع كامل تمكنت خلالها من إلقاء القبض علي عدد 12 شاحنة كانت تحمل سلع تموينية ومواد غذائية متنوعة بالإضافة إلى شحنة كبيرة من الوقود كذلك تم القبض علي سيارة نوع تويوتا صحراوية علي متنها عدد 5 قطع أسلحة مضادات للطائراتكانت مهربة إلى منطقة أم الارانب.

يذكر أنه تم القبض علي كافة السائقين بالإضافة إلى المجموعة المسلحة التي كانت تحمي هذه الشاحنات وهم 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية كانوا قادمين من تشاد و دخلوا عن طريق التهريب إلى ليبيا متوجهين إلى أم الأرانب لدعم العصابات و الميليشيات التشادية التي تتحصن ببعض مدن الجنوب الغربي بما فيها أم الأرانب .

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